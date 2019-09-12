Читатели «Псковской правды» выбрали главное событие лета

«Псковская правда» подвела итоги опроса, посвященного главному событию минувшего лета.

Сначала в своей официальной группе «ВКонтакте» мы предложили своим читателям выбрать по одному важному на их взгляд событию каждого летнего месяца. Ярким событием июня подписчики посчитали 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове. Среди событий июля читатели отметили включение памятников Пскова в ЮНЕСКО. Главным же событием августа стал армейский конкурс «Десантный взвод» в Псковской области.

Спустя несколько дней из трёх вышеперечисленных событий наши подписчики выбрали самое главное. С результатом 66% им стали 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени.