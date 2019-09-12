Читатели «Псковской правды» выбрали главное событие лета

«Псковская правда» подвела итоги опроса, посвященного главному событию минувшего лета.
Сначала в своей официальной группе «ВКонтакте» мы предложили своим читателям выбрать по одному важному на их взгляд событию каждого летнего месяца. Ярким событием июня подписчики посчитали 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове. Среди событий июля читатели отметили включение памятников Пскова в ЮНЕСКО. Главным же событием августа стал армейский конкурс «Десантный взвод» в Псковской области.
Спустя несколько дней из трёх вышеперечисленных событий наши подписчики выбрали самое главное. С результатом 66% им стали 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени.
Напомним, что Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни.
В рамках Ганзейских дней в регионе прошли международный кинофестиваль «Западные ворота», международный пленэр, фестиваль клубов исторической реконструкции, выставка промышленников Псковской области, форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», международная ремесленная ярмарка «Город мастеров».
На тринадцати сценических площадках выступали десятки российских и зарубежных творческих коллективов. Зрители увидели десятки ансамблей из разных городов России, а также зарубежных городов-участников Ганзейского союза.