Том книги «Солдаты Победы», посвящённый жителям Пскова, планируют напечатать в 2020 году

Посвященный уроженцам и жителям Пскова очередной том книги «Солдаты Победы» может увидеть свет в 2020 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В Пскове подлежат увековечению около 10 тысяч участников Великой Отечественной войны. Всего уже написано 2,8 тыс очерков, из них полностью готовы к публикации 1350», - рассказала 11 сентября в ходе заседания редакционной коллегии библиотекарь Централизованной библиотечной системы муниципалитета Дарья Семенова.

По словам главного редактора книги Николая Никитенко, при подготовке предыдущих томов их составители столкнулись с тем, что очень мало ветеранов из числа уроженцев того или иного муниципалитета возвращались после войны на малую родину. Поэтому при подготовке нового тома в нём будет размещено максимум информации об уроженцах областного центра.