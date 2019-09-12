Жители Палкинского района могут лично пообщаться с зампрокурора области

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в сентябре проведет личный прием граждан в прокуратуре Палкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области, необходимо до 20 сентября обратиться к прокурору Палкинского района Александру Федорову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: посёлок Палкино, улица Мичурина, дом 8.