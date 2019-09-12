Сегодня и завтра в Пскове будут отмечать День памяти князя Александра Невского

В четверг, 12 сентября, псковичи отметят День памяти великого князя Александра Невского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Утром в одноимённом храме начнется праздничная Божественная литургия. После на площадке у Дома офицеров начнётся концерт с участием хорового коллектива храма, солистов студии «Признание», фольклорных ансамблей центра «Надежда» и Дома детского творчества.

В сквере развернется сельскохозяйственная ярмарка и полевая кухня, гостей также ожидает церемония открытия Аллеи мужества.

В пятницу, 13 сентября, в Детской школе искусств пройдёт мероприятие, приуроченное ко Дню памяти Александра Невского. В 17:30 здесь развернётся концертная программа «Солнце земли русской». Воспитанники школы искусств и гости вечера услышат выступления ансамблей «Горенка» и «Светелка» и познакомятся с рассказом о жизни князя Александра Невского.

Напомним, что 12 сентября Русская православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра Невского.