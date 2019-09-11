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Спорт

Гоночный грузовик пригонят в центр города на открытие ралли «Псков Ганзейский» (ПРОГРАММА)

11 сентября 2019 года, 17:55

С 26 по 29 сентября Псковская область принимает финальный этап Кубка России и чемпионата региона по ралли. Маршрут гонки проложен по дорогам трёх районов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по спорту.

Самые быстрые экипажи страны и зарубежья за два соревновательных дня преодолеют 347 километров. Впервые специально для ралли «Псков Ганзейский» в город прибудет легенда «Дакара» команда «КАМАЗ-мастер». Гоночный грузовик будет присутствовать на открытии.

Пятница, 27 сентября

20:45 - площадь Ленина – открытие соревнования;

21:30 - 23:00 – площадь Ленина и Октябрьская площадь – городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги».

Суббота, 28 сентября

12:00 - 13:30 – центр Пскова, стоянка туристических автобусов – фотосессия с «КАМАЗ-МАСТЕР»;

12:30 - 15:30 – Псков, улица Ленина - единый парк сервиса;

21:00 - 23:30 – Псков, Зональное шоссе, «Раздолье» - награждение, концерт кавер-группы «Красивая», фуршет (вход по приглашениям).

10:30 - 12:00, 15:30 - 17:00 – Печорский район, посёлок Лавры – зрительская зона «Трамплин» СУ 2,5;

11:00 - 12:30, 16:00 - 17:30 – Палкинский район, боковой подъезд от д. Максимково, через деревня Родовое - Горбунова Гора – зрительская зона «Поворот» , СУ4,7 «КАБОШ».

12:30 - 13:00, 15:30- 17:00 – Палкинский район, Ботвино - зрительская зона «Остановка», СУ3,6 «Кубок ГБУ «Псковавтодор».

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