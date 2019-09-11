Трансляция «Гробницы малыша Тутанхамона» псковского драмтеатра начнётся в семь часов вечера

Спектакль псковского драмтеатра «Гробница малыша Тутанхамона» покажут вечером 11 сентября в прямой трансляции на интернет-канале «Культура РФ». Начало в 19.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по культуре.

Псковский драмтеатр первым в России и Европе поставил пьесу молодого американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона», высоко оцененную у себя на родине.

На псковской сцене показ спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» состоится 20 октября в 18:00.

Посмотреть прямую трансляцию спектакля можно по этой ссылке.