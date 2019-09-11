Контрабандистам сигарет из Пыталовского района грозит по пять лет тюремного заключения

В Пыталовском районе возбудили уголовное дело против местных жителей, которые попытались переместить через таможенную границу крупную партию сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, четверо местных жителей собирались продавать сигареты вне пункта таможенного пропуска лицам, перешедшим границу со стороны Латвии. В лесу у государственной границы России было обнаружено и изъято почти 14 тысяч пачек сигарет общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Максимальный размер наказания, который грозит преступникам – 5 лет лишения свободы.