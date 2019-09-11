Ольга Голодец узнала больше о туристическом потенциале Псковской области

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец ознакомилась с туристическим потенциалом Псковской области на международных выставках в Петербурге и Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Информация о регионе представлена на стенде федерального проекта «Серебряное ожерелье России».

От представителей Псковской области Ольга Голодец узнала о продолжительности туров по региону, использовании логотипа федерального проекта, осмотрела продукцию, представленную на стенде и выбрала для себя несколько информационных буклетов.

Ещё один форум-выставка «Отдых – 2019» проходит в российской столице. Его участниками стали почти 900 человек из 41-й страны мира и 44-х регионов России.

Псковская область представляет здесь не только информацию о туристических маршрутах и вариантах размещения гостей, но и гастрономические особенности региона.