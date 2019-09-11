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Общество

Полезный справочник о дополнительном образовании школьников выпустила «Псковская правда»

11 сентября 2019 года, 12:00

Государственное предприятие Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области» и газета «Псковская правда» выпустили новый яркий и красочный справочник «Дополнительное образование школьников».

Полезный справочник о дополнительном образовании школьников выпустила «Псковская правда»
В удобном глянцевом буклете собрана наиболее актуальная информация о дополнительном образовании и развитии школьников: подготовка к школе, подготовка к Единым государственным экзаменам, творческие студии и спортивные секции, танцевальные группы и языковые курсы – всё, что необходимо каждому ребенку для разностороннего гармоничного развития и успешной учебы.

Буклет будет распространяться бесплатно во всех школах Пскова среди учеников вторых и пятых классов. Благодаря ему родители узнают, чем занять ребенка, куда отправить его после школы, чем увлечь на выходных, какой кружок, секцию или экскурсию выбрать.

Для удобства справочник разделен на несколько тематических разделов. В каждом из них находится список учреждений, адреса, ссылки на сайты и контакты.

В сборнике также размещена информация о портале «Навигатор дополнительного образования. Псковская область».

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