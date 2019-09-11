В Опочке 14 октября начнётся конкурс исполнителей народной песни «Песня русская»

В субботу, 14 сентября, в Опочецком районном Центре культуры стартует областной конкурс исполнителей народной песни «Песня русская». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками первого зонального тура станут хоровые коллективы, ансамбли, вокалисты Себежского, Опочецкого, Красногородского и Бежаницкого районов.

По окончании конкурса, жюри обсудит выступления и дадут рекомендации по улучшению дальнейшей работы с коллективами и исполнителями.

В течение сентября и октября зональные конкурсы пройдут в Пустошке, Порхове и Псковском районе, а 4 ноября, в День народного единства, в Пскове пройдёт заключительный гала-концерт, в котором примут участие победители конкурса.