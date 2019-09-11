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Культура

В Опочке 14 октября начнётся конкурс исполнителей народной песни «Песня русская»

11 сентября 2019 года, 13:01

В субботу, 14 сентября, в Опочецком районном Центре культуры стартует областной конкурс исполнителей народной песни «Песня русская». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками первого зонального тура станут хоровые коллективы, ансамбли, вокалисты Себежского, Опочецкого, Красногородского и Бежаницкого районов.

По окончании конкурса, жюри обсудит выступления и дадут рекомендации по улучшению дальнейшей работы с коллективами и исполнителями.

В течение сентября и октября зональные конкурсы пройдут в Пустошке, Порхове и Псковском районе, а 4 ноября, в День народного единства, в Пскове пройдёт заключительный гала-концерт, в котором примут участие победители конкурса.

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