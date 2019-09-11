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Общество

Вадим Зазимко предложил компании «Титан-Полимер» войти в состав композитного кластера

11 сентября 2019 года, 11:13

Компании «Титан-Полимер» предложили войти в состав композитного кластера. Предложение прозвучало от исполнительного директора ассоциации «Композитный кластер Санкт-Петербурга» Вадима Зазимко на IV Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме, пишет Псковское агентство информации.

В рамках форума было принято решение о встрече технических специалистов «Титан-Полимера» и Композитного кластера, чтобы проанализировать перспективы сотрудничества и выстроить производственно-кооперационные цепочки.

10 сентября представители «Титан-Полимера» и «Моглино» рассказали о возможностях и преимуществах особой экономической зоны в развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера «Титан-Полимер».

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