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Культура

Кровлю Хрединского дома культуры в Струго-Красненском районе заменят за полтора месяца

11 сентября 2019 года, 10:49

В деревне Хредино Струго-Красненского района отремонтируют сельский дом культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь будет заменена обветшавшая кровля. На эти цели по поручению главы региона Михаила Ведерникова из резервного фонда областной администрации было выделено более одного миллиона рублей.

Замена кровли займёт 45 дней.

Ремонт помещений запланирован на ближайшее время. На эти цели выделено 500 тыс рублей в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Напомним, в Псковской области активно реализуются национальный проект «Культура» и проект «Единой России» «Культура малой Родины». 

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