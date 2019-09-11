Нового руководителя областного онкодиспансера представят в пресс-центре «Псковской правды»

В четверг, 12 сентября, в 12.00 в пресс-центре «Псковской правды» заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина представит нового руководителя Псковского областного клинического онкологического диспансера Сергея Белявского.

У нового руководителя есть опыт работы за рубежом, на территории РФ и в регионе.

В ходе пресс-конференции станет известно, какие приоритетные задачи ставит новый исполняющий обязанности главного врача перед коллективом, каким образом планирует решать кадровый вопрос и бороться с низким уровнем диагностики у медицинского персонала первого звена.

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