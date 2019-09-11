Елена Рыжикова: Изюминкой дизайна ногтей нашей героини стали стразы Сваровски

Я остановилась на нежно-розовом цвете — лето по-прежнему не хочет отпускать нас. Я выровняла ногтевую пластину, покрыла гель-лаком в один тон. Изюминкой нашего дизайна стали стразы Сваровски. Несмотря на небольшое количество и размер, они сияют всеми гранями бриллиантовой огранки. Очень нежно в то же время так эффектно!



