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Общество / Мода

Елена Рыжикова: Изюминкой дизайна ногтей нашей героини стали стразы Сваровски

11 сентября 2019 года, 10:56

Мастер ногтевого сервиса, Nail studio Елена Рыжикова рассказала о работе над образом Анны Воиновой - новой участницы «Модной революции»:

Я остановилась на нежно-розовом цвете — лето по-прежнему не хочет отпускать нас. Я выровняла ногтевую пластину, покрыла гель-лаком в один тон. Изюминкой нашего дизайна стали стразы Сваровски. Несмотря на небольшое количество и размер, они сияют всеми гранями бриллиантовой огранки. Очень нежно в то же время так эффектно!


Елена Рыжикова: Изюминкой дизайна ногтей нашей героини стали стразы СваровскиЕлена Рыжикова
Елена Рыжикова: Изюминкой дизайна ногтей нашей героини стали стразы Сваровски
Ногти – важный элемент нового образа.
Фото Татьяны Родиной.
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