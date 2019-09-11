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Общество

Интернет-пользователям предлагают проголосовать за лучшего участкового Псковской области

11 сентября 2019 года, 10:15

В Псковской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2019». Голосование продлится с 11 по 20 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены по этой ссылке.

Участковые, набравшие максимальное количество голосов пройдут во второй этап конкурса, который будет размещен на сайте УМВД России по Псковской области до 1 октября.

Лучший участковый области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Псковскую область на Всероссийском конкурсе.

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