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Общество

Лабораторию по производству синтетических наркотиков накрыли в Плюсском районе

11 сентября 2019 года, 10:09

В Пскове будут судить мужчину, организовавшего химической лаборатории по производству наркотиков в особо крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в начале нынешнего года этот мужчина организовал в деревне Детково Плюсского района серийное производство наркотиков. Для этого он снял частный дом в деревне, привез туда химические вещества и реактивы, лабораторную посуду и всё необходимое для производства наркотиков. Преступный план был сорван полицией.

Из незаконного оборота изъято около 3 килограмма наркотического средства «мефедрон», которые мужчина собирался продавать в Петербурге, а также употреблять. Отметим, что в перерасчете вес изъятого наркотика составляет более 30 тысяч разовых доз.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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