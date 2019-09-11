Падения человека с моста в Пскове сняла камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля (ФОТО)

В Пскове следователи устанавливают обстоятельства падения человека с моста Александра Невского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Доследственная проверка была организована после публикации видеозаписи в социальных сетях, на которой запечатлен момент падения.

Из видеозаписи следует, что 29 августа в 19.17 пешеход переваливается через перила моста Александра Невского в Пскова и падает в реку Великая.

Судьба этого человека неизвестна.

Если вам что-либо известно об этом инциденте, следователи просят сообщить об этом по адресу: Псков, переулок Комиссаровский, дом 1.

Телефон: 290-626.