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Происшествия

Падения человека с моста в Пскове сняла камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля (ФОТО)

11 сентября 2019 года, 09:33

В Пскове следователи устанавливают обстоятельства падения человека с моста Александра Невского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Падения человека с моста в Пскове сняла камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля (ФОТО)
Следователи просят откликнуться очевидцев инцидента.
Стоп-кадр видеозаписи камеры видеорегистратора.
Доследственная проверка была организована после публикации видеозаписи в социальных сетях, на которой запечатлен момент падения.

Из видеозаписи следует, что 29 августа в 19.17 пешеход переваливается через перила моста Александра Невского в Пскова и падает в реку Великая.

Судьба этого человека неизвестна.

Если вам что-либо известно об этом инциденте, следователи просят сообщить об этом по адресу: Псков, переулок Комиссаровский, дом 1.

Телефон: 290-626.

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