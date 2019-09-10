Вера Емельянова: Диспансеризация псковичей должна быть выполнена в полном объёме

Более 44 тысяч жителей Псковской области привиты от гриппа. В регион поступила большая часть вакцины: более 183 тысяч доз для взрослых и порядка 43 тысяч доз для детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нынешнем году целевые показатели по вакцинации от гриппа довольно высокие. В целом по региону должно быть привито около 45% совокупного населения или более 282 тысяч человек. Особое внимание уделено вакцинации детей.

«Диспансеризация взрослого населения — важнейшая составляющая национального проекта «Демография». Эта работа требует совместных усилий всех сторон — представителей профильных органов власти и специалистов медицинских учреждений. Сегодня надо идти в люди, выходить на землю. Диспансеризация должна быть выполнена в полном объеме», - отметила 10 сентября первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова на совещании, посвященном вакцинации населения региона от гриппа.