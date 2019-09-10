Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Вера Емельянова: Диспансеризация псковичей должна быть выполнена в полном объёме

10 сентября 2019 года, 17:50

Более 44 тысяч жителей Псковской области привиты от гриппа. В регион поступила большая часть вакцины: более 183 тысяч доз для взрослых и порядка 43 тысяч доз для детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нынешнем году целевые показатели по вакцинации от гриппа довольно высокие. В целом по региону должно быть привито около 45% совокупного населения или более 282 тысяч человек. Особое внимание уделено вакцинации детей.

«Диспансеризация взрослого населения — важнейшая составляющая национального проекта «Демография». Эта работа требует совместных усилий всех сторон — представителей профильных органов власти и специалистов медицинских учреждений. Сегодня надо идти в люди, выходить на землю. Диспансеризация должна быть выполнена в полном объеме», - отметила 10 сентября первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова на совещании, посвященном вакцинации населения региона от гриппа.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Татуированного 20-летнего Романа Фирсова разыскивают псковские полицейские (ФОТО)
Подать заявку на участие в фестивале «День Скобаря» псковичи могут до 17 сентября
Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию о переименовании улицы Зеленой
Группа «Пропаганда» исполнит хиты нулевых перед жителями Дедовичского района
Завтра в Пскове стартует региональный чемпионат «Абилимпикс» среди школьников и студентов
Специалисты бесплатной консультационной службы ждут вопросы от псковских родителей
«Титан-Полимер» и «Моглино» представляют Псковскую область на Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме
Чем запомнилась эта неделя: Школа в Дно, споры с «Подростком» и телефон губернатора
Отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов мира» пройдёт в Пскове в ноябре

Комментарии

Авторизация
No comments
За партой и на обложке

Общество
10 сентября 16:07

За партой и на обложке

«Псковская правда» собирает снимки для фотогазеты о первоклассниках и ищет лицо выпуска
Башня-ёжик

Общество / Коммуналка
10 сентября 09:45

Башня-ёжик

За две недели в Бежаницах выстроили новую водонапорную башню взамен советской со ста заплатками и забитыми в ржавое железо палочками от протечек
Ухнули

Общество / Знай наших!
9 сентября 09:59

Ухнули

Псковичи поучаствовали в установлении Россией мирового рекорда для Книги Гиннесса