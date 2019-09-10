Татуированного 20-летнего Романа Фирсова разыскивают псковские полицейские (ФОТО)

Разыскивается 20-летний пскович Фирсов Роман Сергеевич, который 16 августа пропал без вести на территории областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России.

На вид молодому человеку 20 лет. Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, прямые, брови дугообразные, нос прямой, губы толстые, ушные раковины прилегающие, глаза голубые.

Особые приметы: на голени (задней стороне) правой ноги татуировка - изображение волка или собаки, на левой ноге на голени татуировка в виде кольца, на обеих руках, на внутренней стороне предплечья от запястья до локтя множественные горизонтальные шрамы от порезов.

Был одет в толстовку тёмного цвета с капюшоном на молнии, кофту серого цвета трикотажная с длинным рукавом, спортивные брюки трикотажные светло-серого цвета с манжетами, кроссовки чёрного цвета.

При себе имел мобильный телефон марки «ASUS» в корпусе чёрного цвета, три пачки сигарет «Дубай».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего Романа Сергеевича, полицейские просят обращаться во телефонам: 02, 59-63-22, 59-63-09.