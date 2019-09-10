Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию о переименовании улицы Зеленой

Жителям улицы Зеленая в Великих Луках предложили рассмотреть вопрос о возможном присвоении улице имени Антона Злобина. Он когда-то жил здесь. В 1995 году молодой человек героически погиб на таджикско-афганской границе в ходе боевого столкновения с вооруженным бандформированием.

«Инициатива исходила от граждан, которые хотят продолжить добрую традицию увековечивания имен героев в названиях улиц города Великие Луки», - подчеркнула депутат Псковского областного Собрания, директор школы № 12 Елена Даньшова.

Обращение было рассмотрено депутатами на заседании Великолукской гордумы. Парламентарии решили провести опрос, чтобы узнать мнение жителей улицы. Только после этого может быть вынесено решение.

Однако, как оказалось, не все великолучане готовы открыть дверь волонтерам. В соцсетях появились посты о том, что власти уже все решили и потому сформировалось явно негативное представление о процедуре переименовывания, и о волонтерах.

«Наша главная задача – опора на мнение жителей улицы Зеленой. Другого не дано», - заявил заместитель главы Великих Лук Сергей Агарёв.

Он уточнил, что средства на переименование будут выделены только после соответствующего решения, а его должны принять сами жители улицы Зеленой.

«Многие жители решили, что раз средства заложены, то и переименованию – быть. Но это не так, средства будут предусмотрены если опрос покажет, что жители готовы дать своей улице имя героя Антона Злобина», - пояснил представитель администрации.

450 человек в возрасте старше 18 лет проживает на данной улице. Чтобы признать результаты опроса, в поддержку инициативы должны высказаться не мене 115 человек. Для регистрации результатов опроса сформирована специальная комиссия по проведению опроса. В нее вошли заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, историк, краевед Владимир Орлов и представитель инициативной группы граждан, директор школы, в которой учился Антон Злобин, Наталья Демиховская.

«Цель опроса – узнать мнение граждан и принять решение, которое будет отвечать их требованиям», - отметил депутат регионального парламента Андрей Корнев. Он особо подчеркнул, что улица сохранит название, если так решат ее жители.

Волонтеры, которые делают обход домов, предоставляют опросный лист, в нем обязательно указывают паспортные данные. По словам организаторов, это гарантирует то, что дважды не смогут высказаться одни и те же великолучане.