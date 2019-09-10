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Культура

Группа «Пропаганда» исполнит хиты нулевых перед жителями Дедовичского района

10 сентября 2019 года, 12:30

В воскресенье, 15 сентября, в Дедовичском районном центре досуга пройдет яркий праздник, посвященный Дню лесного работника. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

Начнётся праздник в 17:00 с награждения лучших работников лесной промышленности района. Чуть позже собравшиеся смогут стать участниками интерактивной викторины. Победителей ждут ценные призы. Детей ждёт развлекательная зона с аттракционами и сладкими угощениями.

В 18:00 начнется концерт поп-группы «Пропаганда», известной своими хитами «Яблоки ела», «Мелом» и «Quanto Costa».

День лесного работника в Дедовичском районном центре завершится дискотекой.

Вход свободный.

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