Группа «Пропаганда» исполнит хиты нулевых перед жителями Дедовичского района

В воскресенье, 15 сентября, в Дедовичском районном центре досуга пройдет яркий праздник, посвященный Дню лесного работника. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

Начнётся праздник в 17:00 с награждения лучших работников лесной промышленности района. Чуть позже собравшиеся смогут стать участниками интерактивной викторины. Победителей ждут ценные призы. Детей ждёт развлекательная зона с аттракционами и сладкими угощениями.

В 18:00 начнется концерт поп-группы «Пропаганда», известной своими хитами «Яблоки ела», «Мелом» и «Quanto Costa».

День лесного работника в Дедовичском районном центре завершится дискотекой.

Вход свободный.