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Культура

Подать заявку на участие в фестивале «День Скобаря» псковичи могут до 17 сентября

10 сентября 2019 года, 13:00

В субботу, 21 сентября, в Пскове пройдёт ежегодный областной фестиваль ремесленной культуры «День Скобаря», в рамках которого пройдет ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы народного ремесла, выступления творческих коллективов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фестиваль соберет на Псковской земле индивидуальных мастеров, творческие коллективы региона, учреждения культуры, студии и любительские объединения декоративно-прикладного творчества.

Ремесленный фестиваль – это прекрасная возможность для жителей города познакомиться с творчеством своих талантливых соотечественников и мастеров из соседних регионов и стран, посетить интерактивные выставки и приобрести сувениры ручной работы.

Заявить о своем участии в фестивале можно до 17 сентября по телефону 8 (8112) 661749, 622334 или по электронной почте: remeslo@ocntpskov.ru, nartvor@ocntpskov.ru с пометкой «День Скобаря».

Напомним, инициатором самого первого фестиваля кузнечного ремесла стал руководитель историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» Евгений Вагин в 2011 году.

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