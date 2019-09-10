Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Титан-Полимер» и «Моглино» представляют Псковскую область на Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме

10 сентября 2019 года, 10:34

10 сентября в Санкт-Петербурге проходит IV международный научно-промышленный композитный форум. Среди его участников — компания «Титан-Полимер» и ОЭЗ «Моглино». Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе компании, представители региона выступят на круглом столе «Международное и межрегиональное партнерство, кластеризация и кооперация: основные факторы успешного развития композитной отрасли». Темой выступления станут «Возможности и преимущества ОЭЗ в развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

«Совместно с особой экономической зоной «Моглино» перед нами стоит задача привлечь потенциальные производства для переработки нашего сырья в продукции разных отраслей промышленности. В этом кластерная логика, это более эффективно, чем просто сбыт нашего сырья», - подчеркнули в пресс-службе «Титан-Полимер».

В компании уточнили, что заинтересованы в выстраивании отлаженных производственно-кооперационных цепочек. По словам экспертов, это позволит все это позволит не только качественно организовать производственный процесс, но и продумать логистику сбыта готовой продукции предприятия. В результатах такой работы напрямую заинтересованы получатели ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки, которые планируют производить на предприятии под Псковом.

В компании особо подчеркнули, что участие в форуме — одна из возможностей выстроить такие цепочки взаимодействия.

Напомним, в мае 2018 года между Ассоциацией «Композитный кластер Санкт-Петербурга» и администрацией Псковской области было подписано соглашение о сотрудничестве, документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Подать заявку на участие в фестивале «День Скобаря» псковичи могут до 17 сентября
Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию о переименовании улицы Зеленой
Группа «Пропаганда» исполнит хиты нулевых перед жителями Дедовичского района
Завтра в Пскове стартует региональный чемпионат «Абилимпикс» среди школьников и студентов
Специалисты бесплатной консультационной службы ждут вопросы от псковских родителей
Чем запомнилась эта неделя: Школа в Дно, споры с «Подростком» и телефон губернатора
Отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов мира» пройдёт в Пскове в ноябре
Прокурор Псковской области собирает вопросы от жителей Порховского района
Андрей Царёв: Очень важно, чтобы спонсоры активно поддерживали программу «Подарки новорождённым»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Проект завода «Титан-Полимера» под Псковом
Группа компаний «Титан» планирует построить завод полимеров в Псковской области
«Титан-Полимер» и «Моглино» представляют Псковскую область на Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме
Эксперт: Я бы назвал популизмом борьбу с полимерной одноразовой посудой
Для решения кадровых проблем в России нужны образовательные кластеры – эксперт
Герман Петрушко: В России пока не развиты технологии переработки полимеров

Посмотреть весь сюжет

Башня-ёжик

Общество / Коммуналка
10 сентября 09:45

Башня-ёжик

За две недели в Бежаницах выстроили новую водонапорную башню взамен советской со ста заплатками и забитыми в ржавое железо палочками от протечек
Ухнули

Общество / Знай наших!
9 сентября 09:59

Ухнули

Псковичи поучаствовали в установлении Россией мирового рекорда для Книги Гиннесса
Катя держится солдатом

Общество / Здоровье
6 сентября 11:29

Катя держится солдатом

Двухлетняя малышка из Пушгор стойко сражается с раком, но у ее родителей закончились деньги