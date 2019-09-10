«Титан-Полимер» и «Моглино» представляют Псковскую область на Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме

10 сентября в Санкт-Петербурге проходит IV международный научно-промышленный композитный форум. Среди его участников — компания «Титан-Полимер» и ОЭЗ «Моглино». Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе компании, представители региона выступят на круглом столе «Международное и межрегиональное партнерство, кластеризация и кооперация: основные факторы успешного развития композитной отрасли». Темой выступления станут «Возможности и преимущества ОЭЗ в развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

«Совместно с особой экономической зоной «Моглино» перед нами стоит задача привлечь потенциальные производства для переработки нашего сырья в продукции разных отраслей промышленности. В этом кластерная логика, это более эффективно, чем просто сбыт нашего сырья», - подчеркнули в пресс-службе «Титан-Полимер».

В компании уточнили, что заинтересованы в выстраивании отлаженных производственно-кооперационных цепочек. По словам экспертов, это позволит все это позволит не только качественно организовать производственный процесс, но и продумать логистику сбыта готовой продукции предприятия. В результатах такой работы напрямую заинтересованы получатели ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки, которые планируют производить на предприятии под Псковом.

В компании особо подчеркнули, что участие в форуме — одна из возможностей выстроить такие цепочки взаимодействия.

Напомним, в мае 2018 года между Ассоциацией «Композитный кластер Санкт-Петербурга» и администрацией Псковской области было подписано соглашение о сотрудничестве, документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.