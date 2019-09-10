Завтра в Пскове стартует региональный чемпионат «Абилимпикс» среди школьников и студентов

Более 80 студентов и школьников области примут участие в региональном чемпионате «Абилимпикс». Соревнования пройдут в Пскове с 11 по 13 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Школьники покажут свои навыки в бисероплетении, вязании крючком, художественном вышивании, флористике, сухом строительстве и штукатурных работах, гончарном деле и макетировании.

Студенты станут участниками соревнований по следующим компетенциям: поварское дело, портной, ремонт обуви, сухое строительство и штукатурные работы, столярное дело, ландшафтный дизайн, медицинский и социальный уход.

Специалисты попробуют свои силы в трех направлениях: художественное вышивание, строительное дело, ландшафтный дизайн.

Отметим, что международное движение «Абилимпикс» (в переводе с английского языка «олимпиада возможностей») охватывает почти 50 стран.