Специалисты бесплатной консультационной службы ждут вопросы от псковских родителей

Бесплатная консультационная служба для родителей открылась в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего в службе трудятся 95 консультантов, среди которых социальные педагоги, психологи, логопеды, учителя и воспитатели.

За помощью могут обратиться законные представители детей, а также граждане, желающие принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Консультацию можно получить двумя способами. Псковичи могут обратиться в консультационные центры, расположенные в образовательных организациях региона, а также связаться со специалистом по телефону. Некоторые родители могут получить помощь на дому.

Дополнительная информация на сайте проекта, в социальных сетях или по телефону: 8(8112) 29-03-80.