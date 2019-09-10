Чем запомнилась эта неделя: Школа в Дно, споры с «Подростком» и телефон губернатора

Журналисты подвели итоги ушедшей недели. Традиционно в перечень отмеченных информационных поводов вошли и те, которые так или иначе связаны с именем первого лица области — Михаилом Ведерниковым.

Что удивило? Теперь у предпринимателей Псковской области есть его личный номер мобильного телефона. Во время встречи в Великих Луках глава региона встретился с местными бизнесменами , входящими в состав регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей. «У всех инвесторов, которые в регион приходят, мой телефон есть, и я их ориентирую на то, что в случае трудностей они могут мне звонить. Поэтому если какие-то трудности или затягивание работы есть, вы звоните, мы соответствующий импульс придадим», - сказал губернатор.

Он также предложил вместе в случае необходимости обращаться в министерства и ведомства для отстаивания интересов региона, пишет Псковское агентство информации.

В Дно на прошедшей неделе дали первый звонок в новой школе. Это третья школа в Псковской области, построенная за последние годы. И это после перерыва почти в 20 лет. Глава региона лично присутствовал на линейке и даже вышел на связь с главой правительства Дмитрием Медведевым, который в этот день проводил селекторное совещание. Так что у Медведева была возможность, как говорится, увидеть школу своими глазами.

Открыли, кстати, в первую неделю сентября и Кикоинский класс. Он назван в честь выпускника школы, известного физика-ядерщика Исаака Кикоина. Уникальную программу его работы формировали эксперты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Не осталась незамеченной история в центром «Подросток». Прямо скажем, некрасивая получилась история — на линейке дети и их родители узнали, что учебный год им начинать негде — здание ставят на ремонт. Вмешался глава региона. В результате подобрана площадка, главе администрации Пскова поручено разобраться и дать оценку работе сотрудников городского управления образования.

Такой была эта неделя. Посмотрим, что будет дальше.