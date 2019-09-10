Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов мира» пройдёт в Пскове в ноябре

10 сентября 2019 года, 09:38

До 30 ноября открыт прием заявок на участие в VII ежегодном конкурсе «Рождественские песни народов мира» Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Конкурс проводится в заочной форме и в форме очного регионального отборочного тура.

Региональный отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов мира», мастер-классы и благотворительный концерт Патриаршего хора пройдут в Пскове с 15 по 16 ноября при содействии администрации Псковской области, а также Комитета по культуре Псковской области. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Подать заявку на участие в фестивале «День Скобаря» псковичи могут до 17 сентября
Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию о переименовании улицы Зеленой
Группа «Пропаганда» исполнит хиты нулевых перед жителями Дедовичского района
Завтра в Пскове стартует региональный чемпионат «Абилимпикс» среди школьников и студентов
Специалисты бесплатной консультационной службы ждут вопросы от псковских родителей
«Титан-Полимер» и «Моглино» представляют Псковскую область на Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме
Чем запомнилась эта неделя: Школа в Дно, споры с «Подростком» и телефон губернатора
Прокурор Псковской области собирает вопросы от жителей Порховского района
Андрей Царёв: Очень важно, чтобы спонсоры активно поддерживали программу «Подарки новорождённым»

Комментарии

Авторизация
No comments
20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»

Культура / Событие
5 сентября 15:36

20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»

Подборка наиболее колоритных моментов теплого сезона
Дубровенская звезда

Культура
4 сентября 10:12

Дубровенская звезда

Куда на Псковщине податься туристу, если в Печорах и Пушгорах он уже бывал
Могучее древо

Культура
26 августа 09:42

Могучее древо

Как береты десантников стали именно голубыми, зачем они купаются в фонтанах и какие четыре корня питают псковскую дивизию