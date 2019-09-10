Отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов мира» пройдёт в Пскове в ноябре

До 30 ноября открыт прием заявок на участие в VII ежегодном конкурсе «Рождественские песни народов мира» Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Конкурс проводится в заочной форме и в форме очного регионального отборочного тура.

Региональный отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов мира», мастер-классы и благотворительный концерт Патриаршего хора пройдут в Пскове с 15 по 16 ноября при содействии администрации Псковской области, а также Комитета по культуре Псковской области.