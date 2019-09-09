Андрей Царёв: Очень важно, чтобы спонсоры активно поддерживали программу «Подарки новорождённым»

«Сейчас любая поддержка семей с детьми будет на пользу обществу и демографической ситуации в целом. Всеми силами и средствами необходимо поддерживать рождаемость и, в том числе, создавать условия, чтобы семьи могли благополучно растить детей», - сказал руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царёв о необходимости программы «Подарки новорождённым», инициированной губернатором Михаилом Ведерниковым.

«Очень важно, чтобы спонсоры проявляли активность и поддерживали программу. Потому что фонд собственных средств не имеет, а обеспечивает сбор пожертвований от организаций и бизнесменов», - отметил он в интервью Псковскому агентству информации.

Андрей Царёв поблагодарил всех, кто уже присоединился к проекту «Подарки новорождённым» и в нашем регионе, и за его пределами.

«Важно, чтобы сеть магазинов и спонсоров росла. Благодаря этому мы сможем в полном объеме выполнить те обязательства, которые Псковская область взяла на себя по этому проекту», - подчеркнул руководитель благотворительного фонда.

Напомним, уже несколько месяцев в Псковской области реализуется программа «Подарки новорожденным». За это время сотни псковских семей, в которых с 1 января 2019 года появились на свет дети, получили сертификаты номиналом 5 тысяч рублей, поздравительные открытки от главы региона и памятные медали «Рожденному на земле Псковской».

Оператором программы выступает благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».