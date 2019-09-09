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Спорт

Легкоатлет из Пскова Константин Шабанов подтвердил звание Чемпиона России в Сочи

9 сентября 2019 года, 16:18

Псковский легкоатлет Константин Шабанов завоевал «золото» командного Чемпионата России, который прошел в Сочи с 8 по 9 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Легкоатлет из Пскова Константин Шабанов подтвердил звание Чемпиона России в Сочи
Легкоатлет Константин Шабанов подтвердил звание Чемпиона России.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Константин Шабанов выступил на дистанции 110 метров с барьерами. В финальном забеге он показал результат в 13,62 секунды. Псковскому спортсмену удалось улучшить время, которое он показал летом этого года на Чемпионате России в Чебоксарах. Тогда Константин Шабанов также завоевал медаль высшей пробы.

Напомним, в этом году Константин Шабанов также стал Чемпионом России в закрытых помещениях на дистанции 60 метров с барьерами.

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