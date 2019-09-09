Легкоатлет из Пскова Константин Шабанов подтвердил звание Чемпиона России в Сочи

Псковский легкоатлет Константин Шабанов завоевал «золото» командного Чемпионата России, который прошел в Сочи с 8 по 9 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Псковский легкоатлет Константин Шабанов завоевал «золото» командного Чемпионата России, который прошел в Сочи с 8 по 9 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Напомним, в этом году Константин Шабанов также стал Чемпионом России в закрытых помещениях на дистанции 60 метров с барьерами.