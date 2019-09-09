Стали известно, какие произведения в Пскове не принимаются на поэтический конкурс «Чернильница»

Организаторы «Чернильницы» объяснили, какие произведения не принимаются на поэтический конкурс. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

На конкурс не принимаются произведения, которые содержат политическую, религиозную (и другую) пропаганду, клевету и ложную информацию, призывы к национальной розни. Данный критерий особенно актуален для работ, представляемых в номинации «публицистика».

Кроме того не допускаются к участию произведения, содержащие ненормативную лексику, и работы, нарушающие авторское право.

Напомним, принять участие в конкурсе можно в следующих номинациях:

1. Лирика (философская лирика, экспериментальная поэзия, любовная и городская лирика).

2. Лучший писатель малого жанра.

3. Лучший чтец.

4. Лучший музыкальный чтец – вокальное исполнение одного произведения известного поэта под музыкальный инструмент (гитара, фортепиано и т.д.).

5. Лучший чтец произведений на иностранном языке (английский и немецкий).

Каждый участник может подать только 1 произведение в каждую номинацию. Количество номинаций для одного участника не ограничено. Подробности в группе конкурса «ВКонтакте».