Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Дмитрий Петров отличился на выборах главы Усвятского района

9 сентября 2019 года, 13:12

Выборы главы Пустошкинского района выиграла кандидат от партии «Яблоко», депутат районного Собрания, пенсионер Светлана Василькова. За неё проголосовали 1 877 избирателей, это 53,35%. Как сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, в Новоржевском районе на выборах главы победила домохозяйка, депутат Новоржевского района Софья Пугачева. Она шла от партии «Яблоко» и набрала 1 662 голоса (45,95%). Всего в выборах главы района участие приняли 52,53% избирателей.

В Дновском районе в выборах главы участие приняли 44,88% избирателей. Больше всего голосов, а именно 2 904 (63,75%), было отдано за Михаила Шауркина (Яблоко). Вторая позиция у Татьяна Пахомовой (Единая Россия) .

В Пушкиногорском районе больше всего голосов получил действующий глава района Александр Баранов. За него проголосовали 1 841 человек (53,93%). Всего на выбор пришли 45,51 % избирателей.

На выборах главы Усвятского района победил Дмитрий Петров, который занимает должность замглавы района. У него 2 334 голосов, что составляет 92,69%.

В Бежаницком районе победу в выборах одержал действующий глава района Сергей Михеев. За него проголосовали 3 306 избирателей, что составило 70,85% .

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Легкоатлет из Пскова Константин Шабанов подтвердил звание Чемпиона России в Сочи
Стали известно, какие произведения в Пскове не принимаются на поэтический конкурс «Чернильница»
Галина Неваленная выиграла выборы в Псковскую городскую Думу, а Артур Гайдук – в ПОС
Семен Никонов: Из Невеля пожаловались на журналиста, который пытался стать наблюдателем на выборах
Директора псковского интерната подозревают в краже денег у своего покойного подопечного
Сергей Ковальчук: Почти 80% вакантных мандатов в Псковской области достались «Единой России»
Александр Котов: Результаты выборов не соответствуют тем, которых мы ожидали
Массовый сбор фотографий первых классов для уникального фотоальбома запустила «Псковская правда»
На рынке «Маяк» до 13 сентября псковичи могут сделать бесплатную прививку от гриппа

Комментарии

Авторизация
No comments
Активное право

Политика / Выборы
4 сентября 10:05

Активное право

Как проголосовать досрочно, вызвать урну на дом и найти себя в списке избирателей
В лицах

Политика / Выборы
14 августа 09:56

В лицах

Из кого будут выбирать жители области в сентябре
На два шага вперед

Политика
4 июля 09:30

На два шага вперед

Александр Котов рассказал об итогах парламентского сезона и предстоящих выборах