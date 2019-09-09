Дмитрий Петров отличился на выборах главы Усвятского района

Выборы главы Пустошкинского района выиграла кандидат от партии «Яблоко», депутат районного Собрания, пенсионер Светлана Василькова. За неё проголосовали 1 877 избирателей, это 53,35%. Как сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, в Новоржевском районе на выборах главы победила домохозяйка, депутат Новоржевского района Софья Пугачева. Она шла от партии «Яблоко» и набрала 1 662 голоса (45,95%). Всего в выборах главы района участие приняли 52,53% избирателей.

В Дновском районе в выборах главы участие приняли 44,88% избирателей. Больше всего голосов, а именно 2 904 (63,75%), было отдано за Михаила Шауркина (Яблоко). Вторая позиция у Татьяна Пахомовой (Единая Россия) .

В Пушкиногорском районе больше всего голосов получил действующий глава района Александр Баранов. За него проголосовали 1 841 человек (53,93%). Всего на выбор пришли 45,51 % избирателей.

На выборах главы Усвятского района победил Дмитрий Петров, который занимает должность замглавы района. У него 2 334 голосов, что составляет 92,69%.

В Бежаницком районе победу в выборах одержал действующий глава района Сергей Михеев. За него проголосовали 3 306 избирателей, что составило 70,85% .