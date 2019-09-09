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Общество

Галина Неваленная выиграла выборы в Псковскую городскую Думу, а Артур Гайдук – в ПОС

9 сентября 2019 года, 12:35

Кандидат от «Единой России», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая выиграла выборы в Псковскую городскую Думу. Она получила 34,38% голосов избирателей (613 голосов), об этом 9 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

24,51% (437 голосов) набрал яблочник, начальник отдела внедрения в ООО «МИП «ДЭМИСМЕД» Николай Кузьмин, 19,52% (348 голосов) - директор ООО ЧОО «Областное агентство безопасности» Олег Луценко, который был выдвинут партией КПРФ.

По итогам голосования 8 сентября мандат в Псковское областное Собрание по округу №2 получит врач Псковской станции скорой медицинской помощи, депутат Псковской городской Думы Артур Гайдук, который представляет партию «Яблоко». Он набрал 1 688 голосов (40,21%). Немного уступил ему кандидат от «Единой России», советника генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов. У него 1 353 голосаов (32,23%).

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