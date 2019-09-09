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Политика

Семен Никонов: Из Невеля пожаловались на журналиста, который пытался стать наблюдателем на выборах

9 сентября 2019 года, 12:31

«Всего с 8 августа по 8 сентября мы получили 142 обращения, среди которых социально-бытовые и обращения, связанные с избирательным процессом», - сообщил 9 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» руководитель проекта «Горячая линия» для избирателей, председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов.

«Отрадно, что социально-бытовых, когда люди, к примеру, звонят и жалуются, что им не попасть к врачу, с каждым годом все меньше. В этом году их всего 14, а в день голосования и вовсе нисколько», - отметил он.

«Что касается вопросов по выборам, то все они были связаны с тем, где голосовать, и есть ли по его округу выборы», - сказал Семен Никонов.

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Руководитель проекта сообщил, что были звонки избиратели из Санкт-Петербурга. Они хотели узнать, где им проголосовать. В день голосования было несколько жалоб связанных с тем, как организован процесс на территориальных участках. Так, из Невеля поступила жалоба на то, что журналист пытался осуществить функцию наблюдателя. Такой же случай был зафиксирован ещё в одном районе. В деревне Цапельки Стругокрасненский район член комиссии объезжал избирателей и спрашивал, за кого они голосовали. Поступила жалоба от кандидата на пост главы Дновского района о том, что он усмотрел незаконные действия со стороны другого кандидата.

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