Семен Никонов: Из Невеля пожаловались на журналиста, который пытался стать наблюдателем на выборах

«Всего с 8 августа по 8 сентября мы получили 142 обращения, среди которых социально-бытовые и обращения, связанные с избирательным процессом», - сообщил 9 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» руководитель проекта «Горячая линия» для избирателей, председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов.

«Отрадно, что социально-бытовых, когда люди, к примеру, звонят и жалуются, что им не попасть к врачу, с каждым годом все меньше. В этом году их всего 14, а в день голосования и вовсе нисколько», - отметил он.

«Что касается вопросов по выборам, то все они были связаны с тем, где голосовать, и есть ли по его округу выборы», - сказал Семен Никонов.