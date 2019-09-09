Сергей Ковальчук: Почти 80% вакантных мандатов в Псковской области достались «Единой России»

«33 вакантных мандата на выборах 8 сентября получили представители «Единой России», - заявил 9 сентября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

По его слова, все 23 компаний успешно завершены, замещались 33 вакантных мандата.

«Все они замещены. Если говорить по политическим партиям, то 26 из 33 вакантных мандатов заняли представители «Единой России». Представители «Яблоко» получили 5 мандатов, КПРФ – один и один мандат достался кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения», - отметил секретарь Избиркома.

Отметим, что секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов оказался не доволен результатами выборов 8 сентября.