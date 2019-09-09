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Происшествия

Директора псковского интерната подозревают в краже денег у своего покойного подопечного

9 сентября 2019 года, 12:25

Директора одного из социальных учреждений Псковской области подозревают в краже денег у своего подопечного. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, директор интерната втёрся в доверие к гражданину, проживавшему в соцучреждении и получил доступ к данным его счетов.

После смерти владельца счета директор учреждения перевел средства на банковскую карту покойного, с которой впоследствии в общей сложности 325 тысяч рублей.

Сейчас против 55-летнего директора интерната возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют его причастность к похожим преступлениям.

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