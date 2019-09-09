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Политика

Александр Котов: Результаты выборов не соответствуют тем, которых мы ожидали

9 сентября 2019 года, 11:50

«Важно не столько одержать победу, сколько сохранить поддержку избирателей и оправдать их высокое доверие в последующем», - прокомментировал итоги Единого дня голосования секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам Александра Котова, борьба на выборах была острой и конкурентной.

Избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством, и мы, безусловно, уважаем выбор жителей Псковской области.



Александр Котов: Результаты выборов не соответствуют тем, которых мы ожидалиАлександр Котов,
секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Секретарь регионального отделения «Единой России» добавил, что полученные на выборах 8 сентября результаты не соответствуют ожиданиям.

«Это серьезный повод сделать работу над ошибками, - заявил Александр Котов. «Наша задача – мобилизовать все силы, чтобы убедить избирателей в эффективности нашей работы на конкретных примерах».

Отметим, что в Псковской области на довыборах депутата городской Думы лидирует Галина Неваленная. На выборах в Бежаницком и Пушкиногорском районах поддержку большинства избирателей получили действующие главы.

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