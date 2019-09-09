Александр Котов: Результаты выборов не соответствуют тем, которых мы ожидали

«Важно не столько одержать победу, сколько сохранить поддержку избирателей и оправдать их высокое доверие в последующем», - прокомментировал итоги Единого дня голосования секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам Александра Котова, борьба на выборах была острой и конкурентной.