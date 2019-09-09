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Общество

Массовый сбор фотографий первых классов для уникального фотоальбома запустила «Псковская правда»

9 сентября 2019 года, 10:37

Уже совсем скоро в Псковской области выйдет в свет уникальная фотогазета «Я – первоклассник – 2019» - специальный выпуск «Псковской правды», посвященный всем первоклассникам региона.

Буквально каждый юный школьник сможет увидеть свой портрет в газете в составе своего первого класса, со своим первым учителем. Этот праздничный выпуск газеты на сотне страницах станет первым памятным фотоальбомом для первоклашки.

Массовый сбор фотографий первых классов для уникального фотоальбома запустила «Псковская правда»
Фотоальбом «Я — первоклассник!» радует детей и взрослых уже на протяжении многих лет.
Фото Андрея Степанова.
Каждый новоиспеченный школяр получит этот альбом совершенно бесплатно.

В этом издании обязательно будет информация по сфере образования региона. Помимо этого родители и дети смогут найти в издании полезные советы для себя.

Для того, чтобы попасть на страницы фотогазеты, нужно отправить до 23.00 20 сентября фото на почту pskovpp@yandex.ru:

- заполненный всеми родителями бланк согласия на участие (скачать) (бланк можно также отправить по факсу (8112) 57-33-50;

- коллективные фотографии своего класса (от 1 до 3 штук);

- информацию по пунктам в следующем порядке: район, населенный пункт, полное правильное название школы;

- номер класса, ФИО классного руководителя (без сокращений) и его мобильный телефон.

СПРАВКА

Дополнительная информация по телефону: +7(921)117-10-73 (Никифорова Дарья).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО

Фотоматериал, предоставляемый редакции, должен соответствовать следующим требованиям:

- фотография в электронном виде в формате jpg или tiff;

- фото должно быть горизонтальное (альбомная ориентация), ширина не менее 3500*2300 пикселей;

- размер файла не менее 2 Mb;

- фото должно быть четкое, не засвеченное или затемненное;

- без обработки в графическом редакторе (Photoshop), без картинок и надписей.

Все снимки принимаются с обязательным указанием района, населенного пункта, номера школы, класса, ФИО классного руководителя и его мобильного телефона.

КСТАТИ

Одновременно со сбором фотографий первых классов «Псковская правда» собирает среди первоклашек желающих попасть на обложку спецвыпуска. Достаточно загрузить нынешнего первоклассника в специальный альбом и ждать начала голосования.

Массовый сбор фотографий первых классов для уникального фотоальбома запустила «Псковская правда»
В 2018 году лицом фотожурнала «Я — первоклассник!» стал Даниил Басов из Пскова.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

После выхода в свет «Я – первоклассник 2019» на сайте «Псковской правды» развернётся фотоконкурс «ПервоКЛАССная баталия», участниками которого станут все первые классы области, фотографии которых попали на страницы памятного фотоальбома.

По итогам прошлого года победителями конкурса стали первоклассники из Новосокольников, Идрицы и Острова.

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