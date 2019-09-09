Массовый сбор фотографий первых классов для уникального фотоальбома запустила «Псковская правда»

Буквально каждый юный школьник сможет увидеть свой портрет в газете в составе своего первого класса, со своим первым учителем. Этот праздничный выпуск газеты на сотне страницах станет первым памятным фотоальбомом для первоклашки.

Уже совсем скоро в Псковской области выйдет в свет уникальная фотогазета «Я – первоклассник – 2019» - специальный выпуск «Псковской правды», посвященный всем первоклассникам региона.

Каждый новоиспеченный школяр получит этот альбом совершенно бесплатно.

В этом издании обязательно будет информация по сфере образования региона. Помимо этого родители и дети смогут найти в издании полезные советы для себя.

Для того, чтобы попасть на страницы фотогазеты, нужно отправить до 23.00 20 сентября фото на почту pskovpp@yandex.ru:

- заполненный всеми родителями бланк согласия на участие (скачать) (бланк можно также отправить по факсу (8112) 57-33-50;

- коллективные фотографии своего класса (от 1 до 3 штук);

- информацию по пунктам в следующем порядке: район, населенный пункт, полное правильное название школы;

- номер класса, ФИО классного руководителя (без сокращений) и его мобильный телефон.