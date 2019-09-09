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Общество

На рынке «Маяк» до 13 сентября псковичи могут сделать бесплатную прививку от гриппа

9 сентября 2019 года, 09:56

Жители Пскова могут сделать прививки с 9 по 13 сентября в промежутке с 10.00 до 15.00 на территории рынка «Маяк» (Псков, Рижский проспект, дом 40б), в мобильном ФАП автобусе (государственный номер автобуса - В 862 КР 60). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Прививки проводятся бесплатно, и вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача: (8112)53-49-42

Телефон отделения профилактики: (8112)53-62-14.

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