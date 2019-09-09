Печерянину, с ножом вымогавшему деньги у продавцов магазина, грозит 10 лет тюрьмы

В Печорском районе будут судить местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на продавцов магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установленное, что в апреле нынешнего года этот ранее судимый мужчина находился в деревне Паниковичи Печорского района. Зайдя в местный магазин, злоумышленник стал угрожать ножом продавцам и потребовал деньги из кассы, а также бутылку горячительного напитка. Но план сорвался – разбойник был задержан хозяином магазина.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.