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Общество

Печерянину, с ножом вымогавшему деньги у продавцов магазина, грозит 10 лет тюрьмы

9 сентября 2019 года, 09:51

В Печорском районе будут судить местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на продавцов магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установленное, что в апреле нынешнего года этот ранее судимый мужчина находился в деревне Паниковичи Печорского района. Зайдя в местный магазин, злоумышленник стал угрожать ножом продавцам и потребовал деньги из кассы, а также бутылку горячительного напитка. Но план сорвался – разбойник был задержан хозяином магазина.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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