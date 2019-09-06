Итоги выборов подведут в пресс-центре «Псковской правды» 9 сентября в полдень

В понедельник, в 12.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, на которой глава Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов подведет предварительные итоги выборных кампаний на территории региона.

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