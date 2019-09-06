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Политика

Итоги выборов подведут в пресс-центре «Псковской правды» 9 сентября в полдень

6 сентября 2019 года, 12:21

В понедельник, в 12.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, на которой глава Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов подведет предварительные итоги выборных кампаний на территории региона.

Итоги выборов подведут в пресс-центре «Псковской правды» 9 сентября в полдень
Итоги выборов обсудят в пресс-центре «Псковской правды».
Фото пресс-службы Избирательной комиссии Псковской области.

Свои вопросы спикеру вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте в личных сообщениях, в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

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