Андрей Турчак высказался о результатах «Единой России» на выборах: «Жахнула всех»

«Единая Россия» жахнула всех на этих выборах», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с журналистами по итогам единого дня голосования. Об этом пишет РБК.

По его словам, прогнозы «горе-социологов и политологов» о проигрыше власти «рассыпались».