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Политика

Андрей Турчак высказался о результатах «Единой России» на выборах: «Жахнула всех»

9 сентября 2019 года, 09:34

«Единая Россия» жахнула всех на этих выборах», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с журналистами по итогам единого дня голосования. Об этом пишет РБК.

По его словам, прогнозы «горе-социологов и политологов» о проигрыше власти «рассыпались».

Во всех законодательных собраниях, кроме Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство, причем в основном за счет партийных списков».

Из 24 округов в 21 выиграла ЛДПР, в двух – КПРФ и один самовыдвиженец.


Андрей Турчак высказался о результатах «Единой России» на выборах: «Жахнула всех»Андрей Турчак,
секретарь генсовета партии «Единая Россия»
Напомним, Андрей Турчак возглавлял Псковскую область с февраля 2009 год. В настоящий момент занимает должность вице-спикер Совета Федерации.

Отметим, что в Псковской области на довыборах депутата городской Думы лидирует Галина Неваленная. На выборах в Бежаницком и Пушкиногорском районах поддержку большинства избирателей получили действующие главы.

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