Андрей Турчак высказался о результатах «Единой России» на выборах: «Жахнула всех»

«Единая Россия» жахнула всех на этих выборах», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с журналистами по итогам единого дня голосования. Об этом пишет РБК.
По его словам, прогнозы «горе-социологов и политологов» о проигрыше власти «рассыпались».
Во всех законодательных собраниях, кроме Хабаровского края, «Единая Россия» получила большинство, причем в основном за счет партийных списков».
Из 24 округов в 21 выиграла ЛДПР, в двух – КПРФ и один самовыдвиженец.
Андрей Турчак,Напомним, Андрей Турчак возглавлял Псковскую область с февраля 2009 год. В настоящий момент занимает должность вице-спикер Совета Федерации.
секретарь генсовета партии «Единая Россия»
Отметим, что в Псковской области на довыборах депутата городской Думы лидирует Галина Неваленная. На выборах в Бежаницком и Пушкиногорском районах поддержку большинства избирателей получили действующие главы.