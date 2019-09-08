Галина Неваленная лидирует на довыборах депутата Псковской городской Думы

Явка избирателей на довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №13 составила 17,273 процента. Как сообщили в Избирательной комиссии Псковской области, на данный момент обработаны четыре из пяти участковых протоколов.

Галина Неваленная (Единая Россия) набирает 32,25 процента голосов. Самовыдвиженец Василий Краснов – 2,64 процента. Николай Кузьмин (Яблоко) набирает по итогам обработанных бюллетеней 25,64 процента, Олег Луценко (КПРФ) – 20,67 процента, Павел Рахонин (ЛДПР) – 4,20 процента, Игорь Романов (Партия Роста) – 4,97 процента, Виктор Широбоков (Партия социальной защиты) – 3,42 процента, Татьяна Филипченкова (Справедливая Россия) - 4,97 процента.