Стали известны предварительные результаты выборов глав Новоржевского и Дновского районов

Продолжается подсчет голосов по итогам голосования на выборах главы Новоржевского района. Явка на избирательные участки составила 53,33 процента, сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Предварительные результаты голосования следующие. Сергей Мезенцев от «Единой России» (заместитель главы администрации Новоржевского района) набрал 45,90 процентов. Светлана Пугачева от КПРФ (рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка в МУП Пустошкинского района «Партнёр») – 45,31 процента. Наталья Антонова от «Справедливой России» (программист в Новоржевском филиале Пушкиногорской межрайонной больницы, депутат Собрания Новоржевского района) набирает по предварительным данным 3,41 процента голосов. Александр Гущин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (директор ООО «Энергострой») – 1, 71 процент. Алексей Иванов от «Партии Роста» (экономист ООО «ТЕХНО ПРОЕКТ») – 0,85 процента. Софья Пугачева от партии «Яблоко» (домохозяйка, депутат Собрания Новоржевского района) – 0,92 процента.

Также Избирательной комиссией Псковской области озвучены предварительные результаты голосования за кандидатов на пост главы Дновского района. На данный момент лидирует Михаил Шауркин (Яблоко). За него проголосовали 59,08 процента избирателей.

Татьяна Пахомова (Единая Россия) набирает 25,81 процент голосов, Анатолий Волков (КПРФ) - 5,53 процента голосов избирателей, самовыдвиженка Елена Гуляева – 1,38 процента, самовыдвиженец Андрей Киселев – 3,32 процента, Алексей Лазунин (ЛДПР) – 0,83 процента, , Игорь Романов (Партия Роста) – 0,65 процента, самовыдвиженец Георгий Семенов – 1,29 процента.