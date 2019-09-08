На довыборах в Псковское областное Собрание лидируют кандидаты от «Единой России» и «Яблока»

Явка на избирательные участки в Пскове, где проходили довыборы депутата в Псковское областное Собрание по одномандатному округу №1 составила 8 сентября 2019 года 15,73 процента. Как сообщили в Избирательной комиссии региона, на довыборах лидируют кандидаты от «Единой России» и «Яблока». Игорь Максимов («Единая Россия») набирает 32,02 процента голосов, Артур Гайдук («Яблоко») – 38,87 процента. За других кандидатов, Артема Васильева (ЛДПР) и Павла Николаева («Справедливая Россия») проголосовали 12,27 процента и 11,57 процентов избирателей. Подсчет голосов продолжается, цифры могут меняться.