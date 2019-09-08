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Общество

Псковичи смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

8 сентября 2019 года, 21:25

Псковичи смогут бесплатно и анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, 11 сентября на стоянке перед ТЦ «Акваполис» (ул.Кузбаской Дивизии, 19) с 12.00 до 18.00 будут стоять мобильные пункты тестирования- брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью: «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах.

13 сентября в Пскове у клуба «Тир» (ул.Гоголя, 25А) пройдет ночное тестирование с 22.00 до 01.00. Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты доступно расскажут горожанам о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Итоговое мероприятие состоится на площади Победы, д.1 13 сентября в 11.00. На церемонии закрытия будут озвучены итоги псковского этапа акции и его ключевые события.

Отметим, что тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в рамках Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Мобильные пункты тестирования проедут через 191 город 40 регионов Российской Федерации. В Псковской области, помимо города Пскова, в акции примут участие Великие Луки, Остров, Невель и Опочка.

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