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Политика

В Псковской области завершился Единый день голосования

8 сентября 2019 года, 20:37

На территории Псковской области закрылись все 114 избирательных участков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

В Единый день голосования проходили 13 избирательных кампаний в 10 муниципалитетах. В частности, состоялись довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13), выборы Глав Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов. В Псковском районе прошли выборы в Собрания депутатов Середкинской и Карамышевской волостей. Также состоялись довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

Впервые 15 экстерриториальных участков были открыты и на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. На выборы в Псковской области зарегистрирован 141 кандидат. Из них 135 - представители от политических партий, в порядке самовыдвижения участвуют в избирательной кампании 6 человек.

По данным информационного центра Избирательной комиссии Псковской области на 18.00, общая явка избирателей на выборах составила более 32%.

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