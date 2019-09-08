На выборах в Псковской области проголосовало свыше 32 процентов избирателей

По данным на 18 часов явка избирателей на участки в единый день голосования в Псковской области составила 32,29 процента (проголосовали 26 810 граждан), сообщили «Псковской правде» в региональной Избирательной комиссии.

На выборах глав районов лидером по явке избирателей является Усвятский район, где на избирательные участки пришли 2140 человек - 56,63 процента избирателей. В Бежаницком районе явка составила 44,51 % избирателей (4342 чел.), в Дновском районе - 40,05 % (4065 чел.), Новоржевском - 48,90 %(3368 чел.), в Пустошкинском - 45,99 % (3271 чел.), в Пушкиногорском - 40,98 % (3068 чел.).

На довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №2 проголосовали 14,16 % (3637 человек), в гордуму Пскова - 15,17 % (1499 чел.).

На выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района явка составила 34,85 % (1052 чел.), на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района-24,14% (792 чел.), на довыборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1- 20,15% ( 757 чел.), на довыборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5-26,95% (38 чел.), на довыборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2-40,06 % (1642 чел.).

Всего в Псковской области работают 144 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00.