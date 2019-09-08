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Политика

На «горячую линию» Псковского избиркома поступило 59 звонков

8 сентября 2019 года, 18:50

На «горячую линию» связи с избирателями в Псковской области поступило 59 звонков, сообщили в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

«Горячая линия» связи с избирателями в Псковской области продолжает прием обращений граждан в единый день голосования. Все обращения касаются вопросов избирательного процесса. Социально-бытовых звонков нет. В основном избиратели уточняют территориальное расположение своего участка для голосования, какие выборы проходят в их районе.

Также поступают и обращения с положительной оценкой подготовки избирательных участков, избиратели отмечают наличие стендов на участках, пандусов для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

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