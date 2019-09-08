На выборах губернатора Санкт-Петербурга проголосовали 44 процента находящихся в Псковской области петербуржцев

По данным на 15.00 на экстерриториальные избирательные участки для голосующих на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области пришли 44,8 процента избирателей, сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 15 часов.

В регионе работают 15 участков, где находящиеся в Псковской области жители Петербурга могут проголосовать. За ходом выборов следят 33 общественных наблюдателя.

В Единый день голосования в Псковской области также проходят выборы глав шести муниципальных районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского, а также депутатов ряда законодательных собраний. Отдать свой голос на выборах могут боле 90 тысяч граждан. Избирательные участки будут открыты до 20.00.