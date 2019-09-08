Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области приняты меры для обеспечения участия в голосовании людей с ограниченными возможностями

8 сентября 2019 года, 15:03

В Псковской области предпринимаются меры для обеспечения участия людей с ограниченными возможностями и людей старше 80 лет в избирательном процессе, сообщили Избирательной комиссии региона.

По данным избиркома, каждый десятый избиратель в Псковской области – это человек с ограниченными возможностями здоровья. Еще 5 процентов избирателей – это люди старше 80 лет.

Для обеспечения участия этих категорий граждан в выборах создана рабочая группа, в которую входят представители региональных обществ инвалидов.

- До сих пор есть замечания к участкам: нет продуманных маршрутов для инвалидов – как добраться до участка инвалидам по зрению. Не везде есть пандусы. Но хочу отметить, что наблюдается очевидное желание сотрудников Избирательной комиссии области найти решения этой проблемы, - уточнила председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

Кроме того, для активных граждан, которые в силу возраста или болезни не могут побывать на избирательных участках, предусмотрено голосование на дому.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На выборах в Псковской области проголосовало свыше 32 процентов избирателей
На «горячую линию» Псковского избиркома поступило 59 звонков
Явка избирателей на выборах глав районов Псковской области превысила 30 процентов
На выборах губернатора Санкт-Петербурга проголосовали 44 процента находящихся в Псковской области петербуржцев
На избирательных участках Псковской области обеспечены все меры безопасности – региональное управление МЧС
Планируется открытие прямого авиарейса по маршруту Псков-Калининград
В трех районах Псковской области явка на выборах превысила 20 процентов
В Псковской области явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга превысила 16 процентов
Глава администрации Пскова Александр Братчиков проголосовал на выборах

Комментарии

Авторизация
No comments
Катя держится солдатом

Общество / Здоровье
6 сентября 11:29

Катя держится солдатом

Двухлетняя малышка из Пушгор стойко сражается с раком, но у ее родителей закончились деньги
Самый лучший день

Общество / Мода
6 сентября 09:55

Самый лучший день

Сегодня мы ищем новый образ для Анны Воиновой из Пскова (ФОТО)
Ух ты, какая классная!

Общество / Образование
2 сентября 17:17

Ух ты, какая классная!

Дновские школьники очарованы своей новой школой (ФОТОРЕПОРТАЖ)