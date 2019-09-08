В Псковской области приняты меры для обеспечения участия в голосовании людей с ограниченными возможностями

В Псковской области предпринимаются меры для обеспечения участия людей с ограниченными возможностями и людей старше 80 лет в избирательном процессе, сообщили Избирательной комиссии региона.

По данным избиркома, каждый десятый избиратель в Псковской области – это человек с ограниченными возможностями здоровья. Еще 5 процентов избирателей – это люди старше 80 лет.

Для обеспечения участия этих категорий граждан в выборах создана рабочая группа, в которую входят представители региональных обществ инвалидов.

- До сих пор есть замечания к участкам: нет продуманных маршрутов для инвалидов – как добраться до участка инвалидам по зрению. Не везде есть пандусы. Но хочу отметить, что наблюдается очевидное желание сотрудников Избирательной комиссии области найти решения этой проблемы, - уточнила председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

Кроме того, для активных граждан, которые в силу возраста или болезни не могут побывать на избирательных участках, предусмотрено голосование на дому.